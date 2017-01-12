12.01.2017 20:53 Film izler gibi izlediler

Van'da 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kadın, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Bu sırada olay yerinde toplananlar olan biteni film izler gibi izledi. Van'da 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan bir kadın, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Bu sırada olay yerinde toplananlar olan biteni film izler gibi izledi.

Olay, akşam saatlerinde Van Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın çatı katına çıkan 20-22 yaşlarındaki kadın intihar girişiminde bulundu. Olayın haber verilmesinin ardından çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde kurtarma balonu açan itfaiye ekipleri kadının binanın farklı yerine geçmesi üzerine zor anlar yaşadı.

Çevrede bulunan meraklı vatandaşlar ise olayı çekmek için adeta birbiriyle yarıştı. Yaşananları cep telefonlarına kaydetmeye çalışan vatandaşlar ile polis ekipleri arasında ise zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Çatı katına çıkan polis ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren ikna çalışmasının ardından kadın binadan indirildi. Yarı baygın bir şekilde battaniyeye sarılarak aşağı indirilen kadın olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının kimliğini tespit etmeye çalışan polis ekipleri olaya ilgili soruşturma başlattı.

(Atilla İdiz - Murat Dalgın /İHA)

