Film gibi senaryo kuran oto dolandırıcıları yakalandı

İnternetten oto satışı yapan siteler üzerinden ağlarına düşürdükleri kurbanlarını dolandıran 1'i kadın 4 oto dolandırıcısı yakalandı.

İnternetten oto satışı yapan siteler üzerinden ağlarına düşürdükleri kurbanlarını dolandıran 1'i kadın 4 oto dolandırıcısı yakalandı.

Bursa'da internet üzerinden satış yapılan sitelerde irtibat kurdukları oto sahiplerini dolandıran 1'i kadın 4 kişi yakalandı. Oto dolandırıcıları, önce internet üzerinden otomobili satışa çıkaran şahısla iletişime geçti. Ağlarına düşürdükleri mağduru önceden kiraladıkları lüks ofise çağırıp güvenlerini kazanan dolandırıcılar, otomobilin fiyatı konusunda anlaştı. Noterde mağdurla buluşan dolandırıcılar, arabayı teslim aldıktan 1-2 saat içinde parayı banka hesabına yatıracaklarını söyledi. Dolandırıcılar, mağduru çeşitli bahanelerle oyalayarak, otomobili üçüncü bir şahsa sattı.

Özbekistan uyruklu oldukları öğrenilen M.Y., M.T., M.M. ve İ.Ö. Bursa'da yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

(İdris Altun / İHA)