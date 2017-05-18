Film gibi: 70 Afganlıyı dinleme tesisine bırakıp kaçtılar

Sakarya'da, insan kaçakçıları Afganistan'dan Avrupa'ya gitme vaadi ile kandırılıp otobüsle yola çıkarılan Afgan uyruklu 70 kişiyi bir dinlenme tesisine bırakıp kaçtı. Jandarma ekipleri 70 kişiyi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Sakarya'da, insan kaçakçıları Afganistan'dan Avrupa'ya gitme vaadi ile kandırılıp otobüsle yola çıkarılan Afgan uyruklu 70 kişiyi bir dinlenme tesisine bırakıp kaçtı. Jandarma ekipleri 70 kişiyi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Edinilen bilgilere göre, Afganistan'dan yasa dışı yollar ile Avrupa'ya gitme vaadi ile kandırıp otobüsle yola çıkarılan Afgan uyruklu 70 kişi, insan kaçakçıları tarafından Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisine bırakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Dinlenme tesisine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede tesise gelen jandarma ekipleri 70 kişi otobüslere bindirerek Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Afganların bazıları ise jandarma ekiplerinden kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri dinleme tesisi civarında, D-100 karayolu ve TEM Otoyolunda devriyelerini sıklaştırarak başka Afgan uyruklunun olup olmadığını araştırırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek /İHA)