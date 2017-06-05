Film değil gerçek !

Kanada'da hortum şoku yaşandı. Alberta eyaletine bağlı Tree Hills bölgesinde görülen dev hortum, büyük paniğe neden oldu. Ev ve işyerlerine zarar veren hortum, neyse ki can kaybı ve yaralanmaya yol açmadı. Filmleri aratmayan manzara, hortumun kısa süre içinde etkisini yitirmesiyle son buldu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.