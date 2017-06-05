Film değil gerçek !

Kanada'da hortum şoku yaşandı.

Kanada'da hortum şoku yaşandı.

Alberta eyaletine bağlı Tree Hills bölgesinde görülen dev hortum, büyük paniğe neden oldu. Ev ve işyerlerine zarar veren hortum, neyse ki can kaybı ve yaralanmaya yol açmadı. Filmleri aratmayan manzara, hortumun kısa süre içinde etkisini yitirmesiyle son buldu.

