Fillon yarıştan çekilmiyor

François Fillon, cumhurbaşkanılığı yarışından çekilmediğini açıkladı.

François Fillon, cumhurbaşkanılığı yarışından çekilmediğini açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un çalışmadığı halde devletten maaş aldığı iddiası ortaya atılmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bugün açıklama yapan Fillon, 15 Mart'ta ifadeye çağrıldığını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını almayan Fillon, 15 Mart'ta ifadeye çağrılmasına rağmen geri çekilmeyeceğini dile getirdi. François Fillon, "Pes etmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim, kaçmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım" dedi.

