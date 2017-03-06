Fillon: Kimse beni vazgeçiremez

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı François Fillon, 'Kimse beni aday olmaktan vazgeçiremez' dedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı François Fillon, "Kimse beni aday olmaktan vazgeçiremez" dedi.

François Fillon, eşinin çalışmadığı halde devletten maaş almasının ortaya çıkmasının ardından yaşanan baskılara rağmen yarıştan çekilmemekte kararlı. Dün Paris'in Trocadero meydanında destekçilerine, "Yalnız olduğumu düşünüyorlar. Yalnız olmamı istiyorlar. Yalnız mıyız? Burada olduğunuz için teşekkür ederiz" diye seslendi. Fillon mitingden sonra da bir televizyon programına katıldı. Mitingde 200 bin kişinin katıldığını savunan Fillon, "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna, "Cevap hayır" yanıtını verdi. Fransız Cumhurbaşkanı adayı Fillon, "Bugün kimse beni aday olmaktan vazgeçiremez. Kimse beni adaylıktan vazgeçirecek bir yetkiye sahip değil" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara da değinen Fillon, kampanya sürecinde karşılaştığı zorlukları anlayabilecek durumda olduğunu belirterek, "Alain Juppe'yi istiyorlarsa onun için oy kullansaydılar" ifadelerini kullandı.

