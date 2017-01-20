Filistinlileri tahrik eden Yahudi yerleşimci

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen bir karar geçirdi. Ancak Yahudi yerleşimciler için bu karar bir anlam ifade etmiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen bir karar geçirdi. Ancak Yahudi yerleşimciler için bu karar bir anlam ifade etmiyor.

Kudüs şehri içinde, Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu bir mahallede bölünmüş bir yol ortasında park ettiği otomobilin üstüne çıkan bu aşırı uçlu Yahudi, otomobilinin ses sistemini sonuna kadar açmış ve şarkı söyleyerek dans ediyor.

Bölgedeki Filistinliler ise duygularının rencide edildiğini söyleyerek Yahudi yerleşimciyi protesto etti.

