Filistinli mahkumların açlık grevine İrlanda'dan destek

İrlanda'da, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'da açlık grevi başlatan Filistinli mahkumlara destek için protesto gösterisi düzenlendi.

İrlanda'da, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'da açlık grevi başlatan Filistinli mahkumlara destek için protesto gösterisi düzenlendi.

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli mahkumların cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için başlattıkları açlık grevi sürüyor. Filistinli mahkumlara İrlanda'dan da destek geldi. İrlanda'nın Galway kentinde bulunan belediye binası önünde toplanan kalabalık, Filistinli mahkumlara dayanışma mesajı gönderdi. Dublin, Sligo ve Donegal kentlerinden gelen İrlandalıların da katıldığı eylemde Filistin bayrakları taşındı. "Filistinli mahkumlara destek" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, seslendirdikleri şarkı ile Filistin'in önemli olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Filistin bayrağının belediye binası önünde dalgalanmasına ilişkin Galway Belediye Meclisinde oylama yapıldı. Oylama sonucunda Filistin bayrağının Mayıs ayının sonuna belediye binası önünde dalgalanmasına karar verildi. Filistin'in İrlanda Büyükelçisi Ahmed Abdülrezak, başkentte ilk kez AB üyesi olmayan bir ülkenin bayrağının dalgalandığını söyledi.

İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık bin 500 Filistinli mahkum, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'da açlık grevi başlatmıştı.

(Muhammed Rabah / İHA)