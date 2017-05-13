Filistinli kadınlar İsrailli askerlerinin silahlarına karşı durdu

Filistinli kadınlar, çocuklara ateş açmak isteyen İsrail askerlerine karşı durdu.

Filistinli kadınlar, çocuklara ateş açmak isteyen İsrail askerlerine karşı durdu.

Ramallah'ta Salih Peygamber köyünde İsrail askerleri kendilerine taş atan çocuklara ateş açmak istedi. Köyün kadınları, İsrail askerleri ile çocuklarının arasına girerek onlara kalkan oldu. O anlar görüntülere de yansıdı.

Öte yandan, Batı Şeria'nın birçok yerinde Filistinlilerin, geçen ayın 28'inde açlık grevine başlayan İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları desteklemek için gösteriler yaptığı, İsrail askerlerinin göstericilere karşı sert tedbirler aldığı belirtildi. Açlık grevi yapan Filistinli mahkumların sayısının bin 700'e ulaştığı kaydedildi.

(Muhammed Rabah / İHA)