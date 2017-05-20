Filistinli bacaksız genç İsrail askerlerine meydan okudu
Doğu Gazze'de çatışma esnasında ayakları olmayan bir genç İsrail askerlerine meydan okuyarak kuleye Filistin bayrağı çekti.
Doğu Gazze'de çatışma esnasında ayakları olmayan bir genç İsrail askerlerine meydan okuyarak kuleye Filistin bayrağı çekti. Gazze şeridindeki Filistinli gençler İsrail hapishanelerinin hayat şartlarını protesto etmek için 34 gündür açlık grevi yapan bin 700 Filistinli mahpusu desteklemek için etkinlik yaparken İsrail askerlerinin müdahalesiyle çatışma çıktı. Bu arada, İsrail askerlerinin birkaç yüz metre ötesinde İsrail sınırdaki bir elektrik direğine bacakları olmayan bir Filistinli genç elektrik direğine tırmanarak Filistin bayrağı astı. Çatışmada bazıları ciddi olmak üzere 160 Filistinli genç sivil yaralandı. İsrailli yetkililer açlık grevi yapan Filistinlilerin isteklerine henüz bir cevap vermedi. (Muhammed Rabah/İHA)
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