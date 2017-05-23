Filistinli annelerden çocukları için eylem yaptı

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların anneleri, eylem yaptı. Filistinli anneler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan mahkumların taleplerinin karşılanması konusunda ara buluculuk yapması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunmasını istedi.

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların anneleri, eylem yaptı. Filistinli anneler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan mahkumların taleplerinin karşılanması konusunda ara buluculuk yapması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunmasını istedi.

İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumların anneleri, Beytul Lahm'daki Nativitiy Kilisesi içinde ellerinde çocuklarının posterleriyle eylem yaptılar. Filistinli anneler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan mahkumların taleplerinin karşılanması konusunda ara buluculuk yapması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunmasını istedi.

Filistinli bir anne, 12 yıl hapse mahkum edilmiş, 37 gündür açlık grevi yapan oğlunu beklemekten yorulduğunu ve kardeşinin de müebbet hapis cezası aldığını söyleyerek acı çektiğini ifade etti.

İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık bin 600 Filistinli tutuklu hapishane koşullarının iyileştirmesi için 37 gündür açlık grevi yapıyor.

