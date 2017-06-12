Filistinli aktivistten Katar yorumu

Filistinli aktivist Raid Salah, Katar'a yönelik ambargonun kabul edilemeyeceğini ifade ederek, 'Peygamberimiz yine bir hadisi şerifinde Müslümanların tek vücut olması gerektiğini söylüyor. Bizim hadisi şerifi dinleyip tek bir ümmet olmamız lazımdır' dedi.

Filistinli aktivist Raid Salah, Katar'a yönelik ambargonun kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Peygamberimiz yine bir hadisi şerifinde Müslümanların tek vücut olması gerektiğini söylüyor. Bizim hadisi şerifi dinleyip tek bir ümmet olmamız lazımdır" dedi.

Türkiye'yi çok sevdiklerini kaydeden Filistinli aktivist , "Türkiye'yi bütün mazlumların ümidi olarak görüyoruz. Türkiye yalnızca İslam ülkelerinde değil bütün dünyada mazlumların sesini duyuracağı bir ülke olarak görüyoruz. Her zaman Türkiye'yi koruması için Allah'a dua ediyoruz. Biliyoruz ki dünya da bir çok ülkede Türkiye hukümetinin başarısız olmasını istiyorlar. Türkiye'nin bütün zorlukları aşmasını istiyoruz. Yine Türkiye'nin bütün Filistin için bir müracaat merkezi olmasını ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"İSRAİL TARAFI BİZE KİBİRLE BAKIYOR"

İsrail işgal güçleri tarafından Filistinli gençlerin öldürülmesine de değinen Raid Salah, protestoların gerçekleştirildiğini ifade ederek açıklamasını şu şekilde tamamladı: "İsrail işgal güçlerinin Filistinli gençleri sokak ortasında soğuk kanlı şekilde idam etmesine öfke gösterisidir. Onlarca gençlerimizi meydanlarda idam ettiler. En sonunda Kefer Kasım şehrindeki idam nedeniyle Filistinliler çok öfkeli. Bize düşen İsrail'e çağrı yapmak ama çağrımıza yanıt verirler mi bilmiyoruz, ben inanmıyorum. İsrail tarafı bize kibirle bakıyor, kimseyi dinlemiyor. Bu yüzden kendi imkanlarımızla topraklarımızda, evlerimizde, kutsal yerlerimizde kalma mücadelesini İsrail'in planlarına rağmen vermemiz gerekiyor" dedi.

(İrfan Altıkardeş/İHA)