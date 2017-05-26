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Filistin lideri açlık grevine ABD'nin arabulucu olmasını istedi
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Filistin lideri açlık grevine ABD'nin arabulucu olmasını istedi

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail hapishanelerindeki 6 bin 5 yüz mahpusun hapishane şartlarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'dan beri açlık grevinde olan yüzlerce Filistinli için ABD'nin arabuluculuk yapmasını istedi.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail hapishanelerindeki 6 bin 5 yüz mahpusun hapishane şartlarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'dan beri açlık grevinde olan yüzlerce Filistinli için ABD'nin arabuluculuk yapmasını istedi.
Kızılhaçın, açlık grevi yapanların kritik devreye girdikleri uyarısında bulunmasının ardından Filistin Lideri Mahmud Abbas Filistinli mahpusların açlık grevlerine son vermesi için ABD'den yardım istedi.
Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Jason Greenblatt ile görüşmesi sırasında Filistinli açlık grevi yapan mahpuslarla İsrail arasında ara bulucu olmasını istediğini söyledi.
Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın üst düzey yetkililerine yaptığı açıklamada ABD özel temsilcisi Jason Greenblatt'a hapishanelerdeki açık grevi ile ilgili detaylı bilgi verdiğini, mahpusların insani ihtiyaçların karşılanması ve haklarının korunması için duruma müdahale etmesini istediğini söyledi.
Abbas, İsrail tarafının cevabını almak için kendisi ile temas halinde olacağını, yarın akşama kadar bir cevap alacaklarını umduğunu söyledi.
İsrail basınına göre, Trump'ın yeni bir İsrail - Filistin barış girişimi planını takip etmek için özel temsilci Greenblatt bir haftadır İsrail'de bulunuyor.
İsrail hapishanelerindeki açlık grevi, Filistin el Fetih teşkilatından, ikinci Filistin intifadasındaki işlenen cinayetler sebebiyle 5 kez müebbete hapse mahkum olan Marwan Barghouti tarafından başlatılmıştı.
Hapishane şartlarının düzeltilmesi için açlık grevi yapan mahpuslar telefon kullanmak, daha çok aile ziyaretine izin verilmesi, daha iyi sağlık hizmeti alınması ve hücre cezasının kaldırılmasını istiyorlar.
Perşembe günü hapishaneleri ziyaret eden Uluslararası Kızıl Haç komitesi doktorları açık grevindeki mahpusların geri döndürülemez sağlık sonuçları olabileceği konusunda endişelerini bildirmişlerdi.
Doktorlar, tıbbi açıdan kritik bir safhaya girildiğini belirterek, tarafların yetkililerine duruma bir çözüm bulma çağrısında bulunmuşlardı.

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