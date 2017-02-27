'Filistin, Konseyin önemli bir sınavı olarak kalacak'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunda yaptığı konuşmada, 'Filistin, İnsan Hakları Konseyinin önemli bir sınavı olarak kalacak' dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunda yaptığı konuşmada, "Filistin, İnsan Hakları Konseyinin önemli bir sınavı olarak kalacak" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumu bugün başladı. Oturumun ilk gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac konseye hitap etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, konuşmasında diğer ülkelere Pakistan'ın geleceği için iki devletli çözümün savunulması çağrısında bulundu. ABD elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusuna da değinen Abbas, "Biz kendimizi, her zamankinden daha fazla BM'nin eylemlerine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

İsrail'in işgaline değinen Mahmud Abbas, son yaşanan gelişmelerin İsrail'in "ayrımcı bir çözüme" doğru hareket ettiğini gözler önüne serdiğini ifade etti. Abbas, "Filistin, İnsan Hakları Konseyinin önemli bir sınavı olarak kalacak" dedi.

