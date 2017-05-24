Filistin'de kışlada patlama: 5 yaralı

Filistin'in Gazze kentinde bulunan askeri kışlada meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.

Filistin'in Gazze kentinde bulunan askeri kışlada meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.

Filistin'in Gazze kentinde bulunan askeri kışlada, askerlerin eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 askerin yaralandığı bildirildi. Filistin Enformasyon Merkezi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma kaldırıldığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, yaralıların vücutlarında yanıklar olduğunu ifade ederken, patlamanın ardından ambulansların olay yerine akın ettiği ve polisin patlamayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Saldırının neden kaynaklandığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

(Muhammed Rabah/İHA)