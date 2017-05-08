Filistin Başbakanı Hamdallah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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