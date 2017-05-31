Filipinler Devlet Başkanı, ABD senatörü ile görüştü
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD Senatörü Cory Gardner ile görüştü.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD Senatörü Cory Gardner ile görüştü. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkent Manilia'da ABD'nin Colorado eyaleti Senatörü Cory Gardner ile bir araya geldi. Görüşmeye, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano ve Filipinler ABD Büyükelçisi Sung Kim'de katıldı. (Jo Reyes /İHA)
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