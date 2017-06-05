Filipinler'deki saldırıda güvenlik zafiyeti araştırılıyor

Filipinler polisi, 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda güvenlik zafiyeti olup olmadığının incelendiğini duyurdu.

Filipinler polisi, 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda güvenlik zafiyeti olup olmadığının incelendiğini duyurdu.

Filipinlerin başkenti Manila'da bir turistik tesise cuma günü düzenlenen saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Filipinler polisi, saldırının ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, güvenlik zafiyetinin bulunduğu bildirildi. Filipinler Ulusal Güvenlik ve Soruşturma Merkezi Başkan Yardımcısı Ildebrandy Usana, idari kanunların incelenmeye başlandığını ifade ederek, kuralların ihlal edilmiş olabileceğini söyledi. Kuralların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde güvenlik şirketlerinin lisanlarının iptal edilebileceğini dile getiren Usana, soruşturmanın hafta sonunda tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen Usana, ilk belirlemelere göre çeşitli güvenlik zafiyetleri olabileceğini söyledi.

Filipinler'de turistik bir tesise silahlı saldırı düzenleyen 42 yaşındaki Javier Carlos'un terörist olmadığı, kumar bağımlısı olduğu ortaya çıkmıştı. 37 kişi hayatını kaybetmesine neden olan Carlos, olaydan yaklaşık 5 saat sonra bir otel odasında ölü bulunmuştu.

