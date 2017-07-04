Filipinler'de teröristler 10 milyon dolar çaldı

Filipinler ordusu tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Maute ve Ebu Seyyaf grubunun en az 10 milyon dolar nakit ve mücevher çaldığı belirtildi.
Filipinler ordusu tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Maute ve Ebu Seyyaf grubunun en az 10 milyon dolar nakit ve mücevher çaldığı belirtildi. Birleşik Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Rolando Joselito Bautista, terör örgütü DEAŞ'a bağlı Maute ve Ebu Seyyaf militanlarının en az 10 milyon dolar değerinde nakit ve mücevher çaldığını belirtti. Bilgilerin teröristlerden kaçan ya da hükümet güçleri tarafından kurtarılan siviller tarafından iletildiğini ifade eden Bautista, militanların ev ve iş yerlerine soygun gerçekleştirdiklerini belirtti. (Rj Afrıca /İHA)
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