Filipinler'de silahlı ve bombalı saldırı

Filipinlerin başkenti Manila'da bombalı ve silahlı saldırı meydana geldi.
Filipinlerin başkenti Manila'da bombalı ve silahlı saldırı meydana geldi. Filipinler'in başkenti Manila'da bir otelde patlama meydana geldi. Görgü tanıkları olay anında silah ve patlama sesleri duyduklarını ifade etti. Bir otel çalışanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada yüzüne maske takmış silahlı bir adamın otelin ikinci katında müşterilere ateş ettiğini belirtti. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti.
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