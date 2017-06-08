Filipinler'de rehine krizi sürüyor

Filipinler'in Marawi şehrinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı grupların en az 100 rehineyi ellerinde tuttukları belirtildi.

Filipinler'in Marawi şehrinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı grupların en az 100 rehineyi ellerinde tuttukları belirtildi.

Filipinler'in Marawi şehrinde yaşanan çatışmaların ardından terör örgütü DEAŞ'a bağlı grupların ellerinde en az 100 rehineyi tutukları belirtildi. Tümgeneral Carlito Galvez rehineler arasında Roma Katolik Rahibinin de bulunduğunu belirtti. Galvez, teröristlerin kendilerine kalkan olarak kullandıkları teröristleri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca Galvez, DEAŞ'a bağlı grupların Marawi'de hala 3 veya 4 sığınaklarının olduğunu açıkladı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, 60 günlük sıkıyönetim sona ermeden Marawi şehrinin temizleneceğinden emin olduklarını açıkladı.

Marawi şehrindeki DEAŞ'a bağlı terörist grupların başlattığı saldırılar nedeniyle Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte 23 Mayıs'ta Mindanao bölgesinde sıkıyönetim ilan etmişti.

(Rj Afrıca / İHA)