Filipinler'de otele saldırı: 35 ölü

Filipinler'de bir otelin gazino ve kumarhane bölümüne yapılan silahlı saldırı sonucunda 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filipinler'de bir otelin gazino ve kumarhane bölümüne yapılan silahlı saldırı sonucunda 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filipinler'de bir otele bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 35 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinden sonra çıkan dumandan zehirlenerek öldüğü açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 22 kişinin otelde konaklayanlar 13 kişinin ise otel personeli olduğu belirtildi. Polis yaptığı açıklamada 54 kişinin de yaralandığını aktardı. Manila'da meydana gelen olayın ardından saldırganın kendisini yaktığı ve ölü ele geçirildiği belirtildi. Filipinler Devlet Sözcüsü olayın terörle bağlantılı olmadığını açıklamıştı.

Otel yetkilisi ise yaptığı açıklamada, "Mağdurlara ve yaralılara yardım sağlayacağız. Masum insanlara gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyoruz. Dualarınızı rica ediyoruz" dedi.

(RJ AFRICA/İHA)