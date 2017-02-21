Filipinler'de korkunç kaza: 15 ölü

Manila'nın 50 kilometre doğusunda Rizal bölgesindeki Tanay kasabasında öğrencileri taşıyan bir otobüs, frenleri patlayınca elektrik direğine çarptı. Kazada 14'ü öğrenci 15 kişi hayatını kaybetti.
Manila'nın 50 kilometre doğusunda Rizal bölgesindeki Tanay kasabasında öğrencileri taşıyan bir otobüs, frenleri patlayınca elektrik direğine çarptı. Kazada 14'ü öğrenci 15 kişi hayatını kaybetti. Öğrenciler konvoy halinde Manila'nın 50 kilometre doğusunda Tanay kasabasındaki Sacramento Macera Kampına gidiyorlardı. Kaza yapan otobüs, konvoyda bulunan 9 otobüsten sonuncusuydu. Yetkililer olay yerinde 10 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 öğrencinin de yaralandığını söyledi. Yaralılardan 5'i de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tanay belediyesi afet yönetim bürosu, otobüsün çarptığı elektrik direğinin otobüsün üstüne devrildiğini açıkladı. Otobüs kazası ile ilgili araştırmalar sürerken Ülkenin Yüksek Eğitim Komisyonu kolejler ve üniversitelerin öğrenci gezilerinin durdurulması için bir moratoryum ilan edilmesini teklif etti.
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