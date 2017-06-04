Filipinler'de DEAŞ'la ateşkes ilan edildi

Filipinler'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı militanlar ve ordu arasında ateşkes ilan edildi.

Filipinler'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı militanlar ve ordu arasında ateşkes ilan edildi.

Filipinler'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı militanlar ve ordu arasında ateşkes ilan edildi. Ateşkes'in TSİ 01.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Sivillerin çoğunun Marawi kentinden kaçtığı ancak 2 binden fazla kişinin hala şehirde olabileceği bildirildi.

