Filipinler'de çatışma: 31 terörist öldürüldü

Filipinlerde hükümet güçleri ile DEAŞ'a bağlı militanlar arasında süren çatışmada Marawi kentinde 31 terörist öldürülürken, 13 hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filipinlerde hükümet güçleri ile DEAŞ'a bağlı militanlar arasında süren çatışmada Marawi kentinde 31 terörist öldürülürken, 13 hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filipinler'in Mindanao Adası'nın Marawi kentinde DEAŞ'a bağlılık yemini eden Ebu Seyyaf örgütü liderine Salı günü düzenlenen operasyonun ardından çatışma çıkmıştı. Filipinler ordusu, çatışmanın dördüncü gününde 31 militanının öldürüldüğünü 13 hükümet görevlisinin öldürüldüğünü duyurdu. Yarbay Jo-Ar Herrera, iki tugay askerin zırhlı askerler ve hava kuvvetleri tarafından desteklendiğini bildirdi. Kara kuvvetlerinin ise, savaş helikopterleri tarafından desteklendiğini sözlerine ekleyen Herrera, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalan 150'den fazla sivilin kurtarıldığını belirtti. Filipinler Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Restituo Padilla, yabancı savaşçıların da Filipinli teröristlerle çatıştığını dile getirdi. Padilla, yabancı teröristlerin çoğunun öldürüldüğünü belirterek, "12 terörist öldürülürken, bunların yarısını yabancı savaşçılar oluşturuyor" dedi. Hükümet güçleri ile DEAŞ'a bağlı örgütler arasında çıkan çatışmanın ardından Rusya'ya resmi ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ziyaretini keserek ülkesine dönmüştü. Duterte dün de sıkı yönetim yasasını imzaladı. (Raymond Joseph Tan Africa /İHA)
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