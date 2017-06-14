Filipinler'de 3 haftada 202 terörist öldürüldü

Filipinler'in Marawi şehrinde 3 haftadır süren silahlı çatışmalarda DEAŞ'a bağlı gruplardan 202 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Filipinler'in Marawi şehrinde 3 haftadır süren silahlı çatışmalarda DEAŞ'a bağlı gruplardan 202 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Filipin ordusu, Filipinler'in Marawi şehrinde 3 haftadır süren silahlı çatışmalarda terör örgütü DEAŞ'a bağlı gruplardan 202 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1'inci Piyade Bölümü Sözcüsü Yarbay Jo-Ar Herrera ise, çatışmalarda 58 hükümet görevlisinin ve 26 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hükümet güçlerinin terörist grupları şehirden temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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