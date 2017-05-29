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Filipinler'de 103 DEAŞ militanı öldürüldü
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Filipinler'de 103 DEAŞ militanı öldürüldü

Filipinler'in Malawi kentinde çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 103 militan öldürüldü.

Filipinler'in Malawi kentinde çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 103 militan öldürüldü.
Filipinler'in Mindanao eyaletine bağlı Malawi kentinde günlerdir devam eden çatışmalarda terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı 103 militan öldürüldü. Yerel yönetimden sorumlu yetkili Chico Usman, çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüzleri maskeli militanlar, 200 bin kişilik Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgeye girdi. Etrafa ateş açmaya başladı. Herkes şoktaydı ve evlerine kaçmaya başladılar. Beyaz yazılarla süslenmiş DEAŞ bayrağında 'Tanrı yok, Tanrı şehrin tüm köşesinde uçuyor' yazıyordu" dedi.
Filipinler'in Mindanao eyaletine bağlı Malawi kentinde geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma çıkmıştı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, çatışmaların ardından Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkesine geri dönmüştü. Günlerdir süren çatışmalar sonucu 19 sivil, 11 asker ve 4 polis hayatını kaybetmişti.

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