Filipinler 7 şiddetindeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in güneybatısında bulunan Tacloban kentinde 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 41 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı olduğuna dair açıklama yapılmadı.
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