Filipinler 7 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Filipinler 7 şiddetindeki depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in güneybatısında bulunan Tacloban kentinde 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 41 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı olduğuna dair açıklama yapılmadı.

