23.12.2016 12:26 Filipin Devlet Başkanı Duterte'den BM temsilcisine hakaret dolu cevap

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kendisinin yargılanmasını isteyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Zeyd Ra'ad El Hüseyin hakkında 'aptal' ifadesini kullandı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kendisinin yargılanmasını isteyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Zeyd Ra'ad El Hüseyin hakkında "aptal" ifadesini kullandı.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kendisinin yargılanmasını isteyen Birleşmiş Milletler temsilcisine ağır sözlerle karşılık verdi. Duterte, geçtiğimiz haftalarca cinayet işlediğini itiraf etmesinin ardından yargılanmasını isteyen BM İnsan Hakları Komiseri Zeyd Ra'ad El Hüseyin için "Bu adam ya şakacı ya da aptal" dedi. BM temsilcisine defalarca kez "aptal" diyen Duterte, "Sen aptal, bana ne yapacağımı söyleme. Sana bu hakkı kim verdi. Okuluna geri dön. BM diplomasiyi bilmiyor. BM'nin bir çalışanı olarak nasıl davranmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Benimle bu şekilde konuşamazsın" ifadelerini kullandı.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Davao Belediye Başkanı olduğu dönemlerde 3 suçluyu bizzat öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu itirafın ardından BM İnsan Hakları Komiseri Zeyd Ra'ad El Hüseyin, Duterte'nin yargılanmasını istemişti.

