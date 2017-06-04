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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finallerinde
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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finallerinde

Avrupa Kıta Elemelerinde Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek grubu lider tamamlayan Kadın Voleybol Mili Takımı, Dünya Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı.

Avrupa Kıta Elemelerinde Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek grubu lider tamamlayan Kadın Voleybol Mili Takımı, Dünya Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı.
2018 FIVB A Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur C Grubunda mücadele eden Filenin Sultanları, bugün gruptaki beşinci ve son karşılaşmasında Karadağ'ı 25-16, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek grubunu namağlup lider olarak bitirdi. Ay-yıldızlılar grubunu ilk sırada tamamlayarak, 29 Eylül - 20 Ekim 2018 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek 2018 A Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finallerinde mücadele etme hakkı elde etti.

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