Fikri Sağlar'ın cezası belli oldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri Sağlar'la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri Sağlar'ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir" denildi.

