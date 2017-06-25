Fikret Orman ve Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı için tebrik mesajı yayınladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı için tebrik mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yayınlanan Başkan Fikret Orman'ın Ramazan Bayramı mesajı şu şekilde:

"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir.

Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."



AZİZ YILDIRIM'IN MESAJI

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Başkan Aziz Yıldırım'ın mesajı şu şekilde:

"Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim."

