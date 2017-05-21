Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 'UEFA ön yargılı bir karar verdi. Lyon maçı ile alakalı yanlış hesabı geri çevireceğiz' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "UEFA ön yargılı bir karar verdi. Lyon maçı ile alakalı yanlış hesabı geri çevireceğiz" dedi.

Siyah-beyazlı kulüpte bugün düzenlenen mali ve idari olağan kongrede Başkan Fikret Orman eleştirilere yanıt verdi.



"BEŞİKTAŞ'TAN SİLECEĞİZ"

Orman, mazeretsiz şekilde divan kurulu toplantısına katılmayan üyelerin divan kurulu üyeliğinin düşmesi ile alakalı, "Divan üyeliği düşen üyelerimiz konusunda, yeni divan başkanımız ile konuştum. O durumla alakalı bir mazeret yazısı alıp onları geri döndüreceğiz bu ayıbı da Beşiktaş'tan sileceğiz" açıklamasını yaptı.



"GERİ ÇEVİRECEĞİZ"

Lyon maçında yaşananlar hakkında da konuşan Fikret Orman, "UEFA ön yargılı bir karar verdi. Lyon maçı ile alakalı yanlış hesabı geri çevireceğiz" dedi.



"SÖZ KONUSU KARARA İTİRAZ ETTİK"

"Tabata'nın parası Beşiktaş'tan resmi yollara gitmiş" diyen Orman, "Biz gidip Gaziantepspor'un defterlerine, mali kayıtlarına bakamayız. Sonuçta o dönem genel kurul tarafından da o yönetim ibra edilmiştir. Gelelim Fulya konusuna. 24.02.2013 tarihinde alınan yetki ile tahkime gittik. Bir hukukçu üye bizim lehimize, 2 teknik üye Aşçıoğlu lehine karar verdi. Fulya projesinde oran yüzde 67'ye 33 olarak belirlense de sonradan 52 Aşçıoğlu, 48 Beşiktaş anlaşmasıdır. Mahkeme kararı ile onandı. O zaman da bu oranların olmadığını söylüyorduk. Söz konusu karara itiraz ettik. Asliye hukuk reddetti. Ret kararını temyiz ettik. Buradan da sonuç çıkmadı. Maalesef Aşçıoğlu ile geçmişte yapılan sözleşmeler, ek protokol nedeniyle sonuç alınamamıştır" açıklamalarında bulundu.



"BEŞİKTAŞ'IN BABASI BİZİZ"

Cenk Tosun'un babasının yaptığı açıklamaya da değinen Fikret Orman, "Bir babanın oğlunu savunması doğru. Ama evinde savunur. Beşiktaş'ın babası biziz. Başkasının teyzesi, amcası aynı açıklamaları yaparsa biz Beşiktaş'ı nasıl yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.



"BEN DE GİDİYORUM"

Kendisiyle alakalı sosyal medyada yapılan olumsuz paylaşımlarla alakalı ise Orman, şöyle konuştu:

"Allah'tan Süleyman ağabeyin döneminde bu sosyal medya olayları yoktu. Bir arkadaşım ve eşi ile yemeğe çıkıyorum, adam tuvalete gidince ben de gidiyorum ki yine hakkımızda yanlış haber yazılmasın diye."

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)