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Fikret Orman taraftara seslendi
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Fikret Orman taraftara seslendi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu sezon alınan şampiyonlukta taraftarın büyük emeğinin olduğunu belirterek taraftara tebrik etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu sezon alınan şampiyonlukta taraftarın büyük emeğinin olduğunu belirterek taraftara tebrik etti.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Fikret Orman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öyle duygular, öyle mutluluklar var ki, insan bazen bunu ifade etmek istediğinde kelimeler yetersiz kalıyor. "Feda" diyerek bize güvenen, "Gururlan" diyerek güneşli günlerin kapısını beraber araladığımız, "Efendi" diyerek mağrur, centilmen ve güçlü bir şekilde yoldaşlık ettiğimiz siz Beşiktaşlılar'dan başka kimsenin benim yaşadıklarımı anlayacağını sanmıyorum. Şeref'imizle mücadele edip, Hakkı'mızla kazandığımız zaferlerle iki sezon üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı göğsümüze taktık.
Bugün geldiğimiz noktada her bir Beşiktaşlı'nın çok büyük emeği var. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuzdan, harçlığını biriktirip kulübümüze yollayan Yavru Kartallar'a, saha kenarında bilgeliğini konuşturan hocamız Şenol Güneş ve ekibinden, her koşulda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, her türlü kararımda yanımda yer alan ve bana destek olan yönetici arkadaşlarımdan, gece-gündüz demeden Beşiktaş'ın başarısı için her alanda emeğini ortaya koyan fedakar kulüp çalışanlarımıza, bizimle iş birliği yapan sponsorlarımızdan, tüm branşlarda armamızı göğsünde taşıyan sporcularımıza kadar herkese tek tek şükranlarımı sunuyorum. Yine geçtiğimiz ay kulübümüze şampiyonluk kupası getiren Beşiktaş Mogaz Hentbol ve Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarımızı da ayrıca tebrik etmek istiyorum.
Biz büyük, güzel ve güçlü bir aileyiz. Tıpkı camiamızdaki gibi bir aile ortamına sahip olan futbol takımımızın daha büyük başarılara imza atacağına dair en ufak şüphem yok. Varılan hiçbir hedef bizim için son değil, yeni bir başlangıç. Asıl şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaşımız'ın armasındaki en kutsal yıldızı dünyanın zirvesine taşımalıyız. Şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun."

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