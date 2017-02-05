Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fikret Orman: Süt kupası sonuçta
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fikret Orman: Süt kupası sonuçta

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Çok da önemli bir şey değil bu süt kupası sonuçta. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Çok da önemli bir şey değil bu süt kupası sonuçta. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olup kupaya veda ettiği maçın ardından Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu.
"Bizim için çok önemli bir maç değil" diyen Fikret Orman, "Ancak Fenerbahçe ile oynadığımız için önemli bir maç oldu. Demeçler ve her şey çok gerdi. Futbol sahada oynanan oyun ve yöneticilerin bunu germesine gerek yok. Oyuncularda gerildi ve gereksiz bir gerginlik oldu. Bu da bize riayet etti ve çok da önemli bir şey değil bu süt kupası sonuçta. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için de pek abartılacak bir şey değil. İlk defa Beşiktaş Fenerbahçe ile maç yapmıyor kazanıp kaybetmiyor. İlk defa da kazanıp kaybettiğimiz bir maç değil. İnsanlar üzülüyor ancak Fenerbahçe ile oynadığımız için üzülüyor. Şu maç başka biriyle oynansa çok da bizim açımızdan önemli değildi. Biz önümüze bakıyoruz. Biz lideriz ve bu yolda da devam ediyoruz. Allah'ın izniyle de üçüncü yıldızı takacağız" dedi.
Hakeme bakmamaları gerektiğini söyleyen Orman, "Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bıraktı ve bu da doğru bir hareket değildi. Biz kendimize bakacağız ve hakemin performansı da düşüktü. Çok gergin bir maçtı ve herkes kendi evine gitsin" diye konuştu.
(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
'Erdoğan'ın makam derdi yok, hizmet derdi var'
Fikret Orman: Süt kupası sonuçta
Tosic'i zor tuttular
Derbinin ardından capsler patladı
Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
MHP olağanüstü toplanıyor
MHP olağanüstü toplanıyor
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
'Erdoğan'ın makam derdi yok, hizmet derdi var'
'Erdoğan'ın makam derdi yok, hizmet derdi var'
Fikret Orman: Süt kupası sonuçta
Fikret Orman: Süt kupası sonuçta
Tosic'i zor tuttular
Tosic'i zor tuttular
Derbinin ardından capsler patladı
Derbinin ardından capsler patladı
Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme
Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme
Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı
Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı
'Ya işini adam gibi yapacak ya da defolup gidecek'
'Ya işini adam gibi yapacak ya da defolup gidecek'
Seriyi Fenerbahçe bozdu!
Seriyi Fenerbahçe bozdu!
Arena'dan Fenerbahçe çıktı!
Arena'dan Fenerbahçe çıktı!
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Fırat Kalkanı harekat merkezini ziyaret etti
Fırat Kalkanı harekat merkezini ziyaret etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English