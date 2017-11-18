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Fikret Orman: Şampiyon olacağız!
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Fikret Orman: Şampiyon olacağız!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Hakemler etki altına alınmaya çalışılıyor. Aşağı çekmeler olacaktır. Hiç merak etmeyin. Takımımız bu seneyi şampiyon olarak bitirecektir' dedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Orman'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Kulübü aldığımızdaki ortam belliydi. Mevcut gelirlerimizin %35'i faize gidiyordu. Gelirlerin büyük kısmı da temlik edilmişti.

O günlerde Beşiktaş'a olan güveni hepimiz biliyoruz. Aradan 6 seneye yakın geçti. 180 milyon Dolar'ın üzerinde faiz ödedik. Bu bizim gerçeklerimizdir. Bundan kaçamayız.

Denetleme Kurulu, Beşiktaş'ta çok şeffaf olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda bir sıkıntı yok. Kurullar hangi belgeyi görmek isterse bakabilir.

Ortada ödenemeyecek borçlar ve olmayan bir stat varken göreve geldik ve gecemizi gündüzümüze katarak Türkiye'nin en güzel stadını yaptık.

Bazı konularda yapılan eleştiriler beni gerçekten üzüyor. Hakikaten hata mı yaptık diyorum kendi kendime. Kişisel kıskançlıklar bizim şevkimizi kırıyor.

Hakemler etki altına alınmaya çalışılıyor. 'Beşiktaş'ın çınarı' şeklinde başlıklarla algı yaratılıyor. Aşağı çekmeler olacaktır zor bir sene yaşayacağız ama kenetlenerek çıkacağız"

Hiç merak etmeyin. Takımımız bu seneyi şampiyon olarak bitirecektir. Uzun maratonda tüm engelleri aşacak bir kadroya sahibiz.

Allah izin verirse salı günü Şampiyonlar Ligi grubumuzdan çıktığımızı ilan edeceğiz. Sene sonunda üç sene üst üste şampiyon olmanın şerefini yaşayacağız.

Yabancı medya kuruluşlarında görmüşsünüzdür. Hem benim, hem teknik direktörümüzün, hem futbolcularımızın röportajları çıktı. Beşiktaş'ın dünyadaki bilinirliği çok arttı.

Amatör şubelere destek veriyoruz ama ilgi gösterilmiyor. Lütfen basketbol takımımıza sahip çıkalım ve maçlara giderek destek verelim.

Beşiktaş'ın borcunun artmasının nedeni futbol şubesi değil. Bunun nedeni faizler, kur farkı, amatör şubeler, BJK TV ve personel giderleridir.

Tüm Beşiktaşlılara sesleniyorum. Ufuk Sarıca ve basketbol takımımıza sahip çıkalım.

Beşiktaş olarak dünyada yüz milyonun üzerinde taraftara ulaşacağız. 6 ülkede çok büyük çalışma içerisindeyiz.

BJK TV, Vodafone Park'a taşınacak. Galatasaray derbisiyle birlikte burada HD olarak yayın yapacağız.

Reza Zarrab'la ortak Kanada'da şirketim varmış. Adamı hayatımda 2 kere gördüm. Böyle bir şey olsa bir evrağı, bir şeyi olur. Bir tane internet sitesi kurmuşlar, 'Fikret Orman, FETÖ'den aranan kişiyle telefonda görüştü! diye haber yapıyorlar. Ayıptır ya!

Mitrovic için ödenecek komisyonu soruyorlar. Bizde sabittir, menajere yüzde 10 ödenir. Daha adama bile ödeme yapılmadı."
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