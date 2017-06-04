Fikret Orman: Güneşli günler devam edecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son 2 senedir güneşli günler yaşadıklarını ifade ederek, 'İnşallah bu güneşli günler devam edecek' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son 2 senedir güneşli günler yaşadıklarını ifade ederek, "İnşallah bu güneşli günler devam edecek" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursa Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Orman, "5 sene evvel başladık bu yolculuğa. Zor bir yolculuktu. Bütün dernekteki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize inandınız. İlk söylediğimde insanlara inandırıcı gelmiyordu. Her şeyden evvel biz Beşiktaş'a inandık. Ben Beşiktaş'ın içinde doğdum. Bu geldiğimiz noktayı 5 sene evvel tarif etseydim hayalci olarak görürlerdi. Ama hep beraber bu günlere yaşadık" diye konuştu.



"SON 2 SENEDİR GÜNEŞLİ GÜNLER YAŞIYORUZ"

"İlk önce feda ile başladık" diyen Orman şunları söyledi:

"O süreci esasında hızlı geçtik. Sonra stadyumumuzun inşaatı başladı. Oda yapılacak, yapılmayacak derken doğrulan dönemi yaşamaya başladık. Şimdi de son 2 senedir güneşli günler yaşıyoruz. İnşallah bu güneşli günler devam edecek. İyi şeyler yapmaya gayret ettik."

Bursa Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cengiz Ulus, konuşmaların ardından Orman'a kılıç-kalkan hediye etti. Kılıç-kalkanı eline alan Orman, "Transfer döneminde bonservis isteyenleri keseceğiz" şeklinde esprisini yaptı.

Daha sonra programa katılanlar Başkan Orman ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)