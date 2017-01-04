04.01.2017 19:31 Fikret Orman'dan yakın takip

Beşiktaş'ın akşam gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Fikret Orman takip etti. Beşiktaş'ın akşam gerçekleştirdiği antrenmanı Başkan Fikret Orman takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ın akşam idmanını Başkan Fikret Orman izledi. Antrenman devam ederken, çalışmaların olduğu tesislere gelen Orman, antrenman bitene kadar futbolcuları izledi. Başkan Orman daha sonra antrenmanı takip eden basın mensuplarıyla sohbet etti.

Antrenmanı Başkan Fikret Orman'ın dışında Basın Sözcüsü Metin Albayrak da takip etti.

(Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort /İHA)

