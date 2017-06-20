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Fikret Orman'dan sporda adalet vurgusu
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Fikret Orman'dan sporda adalet vurgusu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Sporun içinde adalet var. Beşiktaş'ı yönetirken de olabildiğince adil davranmaya, farklı renklere de aynı seviyede davranmaya, adil olmaya çalışıyoruz. Bunlara gayret gösterdikçe de işlerimiz rast gidiyor' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sporun içinde adalet var. Beşiktaş'ı yönetirken de olabildiğince adil davranmaya, farklı renklere de aynı seviyede davranmaya, adil olmaya çalışıyoruz. Bunlara gayret gösterdikçe de işlerimiz rast gidiyor" dedi.
Beşiktaşlı yöneticiler Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen programa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Asbaşkan Deniz Atalay, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yargıtay üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı.

"SPORUN İÇİNDE ADALET VAR, BEŞİKTAŞ'I YÖNETİRKEN DE OLABİLDİĞİNDE ADİL DAVRANMAYA, FARKLI RENKLERE DE AYNI SEVİYEDE DAVRANMAYA, ADİL OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
İftarın ardından Beşiktaşlılara seslenen Fikret Orman, sporun adaletine vurgu yaparak, "Galatasaraylı bir dostum var, oda hakim bir ağabeyimiz. 'Ben Beşiktaşlı olacağım' dedi. Nedenini sordum, 'Bizim kulüp bizi ne arıyor, ne soruyor. Siz her sene geliyorsunuz, iftarlar veriyorsunuz, bir araya geliyorsunuz, ben de bu ailenin bir parçası olmak istiyorum' dedi. Gerçek de budur. Biz bir aileyiz. Spor insanlara sevgiyi dostluğu, adaleti, her şeyi barındırır. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek, onun için uğraş veriyoruz. En azından da diğer takımları mutsuz etmemeye çalışıyoruz. Söylemlerimizi ona göre seçiyoruz. Sporun içinde adalet var, Beşiktaş'ı yönetirken de olabildiğinde adil davranmaya, farklı renklere de aynı seviyede davranmaya, adil olmaya çalışıyoruz. Bunlara gayret gösterdikçe de işlerimiz rast gidiyor" şeklinde konuştu.
(Caner Ünver - Cem Geçim /İHA)

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