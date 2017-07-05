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Fikret Orman'dan 'Sosa' açıklaması
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Fikret Orman'dan 'Sosa' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski oyuncuları Jose Sosa'nın transferiyle ilgili, 'Sosa giderken bizi üzdü. Ama namuslu bir insandır. Zaman ne gösterir bilemem' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski oyuncuları Jose Sosa'nın transferiyle ilgili, "Sosa giderken bizi üzdü. Ama namuslu bir insandır. Zaman ne gösterir bilemem" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Pepe için düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Talisca'nın henüz takıma katılmamasıyla ilgili açıklama yapan Orman, "Talisca, annesinin rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. Bunun dışında bir şey varsa, kontratına göre uygulama yaparız Talisca bizim oyuncumuz değil, kiralık. Bu nedenle kontratı neyse ona göre devam edeceğiz. Artış söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"SOSA GİDERKEN BİZİ ÜZDÜ"
Milan'a transfer olan Sosa'nın siyah-beyazlı takıma geri döneceği hakkında çıkan haberler hakkında da konuşan Orman, şunları söyledi:
"Sosa giderken bizi üzdü. Ama namuslu bir insandır, bizde forma giyerken elinden geleni yapmıştır. Zaman ne gösterir bilemem."

"GOMEZ BİZİ SEVSEYDİ SÖZLEŞME UZATMAZDI"
Mario Gomez'in Wolfsburg ile sözleşme uzatmasına da değinen Fikret Orman, "Gomez'i sevdik, Beşiktaş taraftarı da çok sevdi. Ama o da çok sevseydi, Wolfsburg ile sözleşmesini uzatmazdı. Aboubakar'ın şartları uyarsa takımda görmek isteriz. Bir forvet alacağız. Biraz daha bu konuyu kovalayacağız" diye konuştu.

"ELİMİZDE OTURMUŞ KADRO VAR"
Rakip takımların yaptıkları takviyeleri de değerlendiren Orman, şöyle konuştu:
"Rakiplerin transferlerini yorumlamak benim haddime değil. Herkes güçlenmek isteyecek. Kendi bilecekleri iş. Elimizde oturmuş oyuncumuz olduğu için bizim avantajımız var. Tabii ki herkes takviye yapacaklardır."

"AMATÖR ŞUBELERLE İLGİLİ KARAR ALACAĞIZ"
'Beşiktaş her zaman mantık içerisinde yönetilen bir kulüptür' diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Tesisler yapmaya devam ediyoruz. Beşiktaş çok güzel bir ailedir. Taraftarımız 'Beşiktaş sadece futbol kulübü değildir, diğer branşlara da yatırım yapın' diyor. Fakat hepsine gücümüz yetmiyor. Amatör şubelerle ilgili bugün bir karar alacağız. 3 şubede ya 1 sene ara vereceğiz ya da sadece yerli oyuncularla oynayacağız. Kadın voleybolda rakipler devlet bankaları. Kaynağımız yok. Bu Fenerbahçe ve Galatasaray için de geçerli" şeklinde konuştu.

"OĞUZHAN'IN BİR YERE GİTMESİNİ İSTEMİYORUM"
Oğuzhan Özyakup'un futbolu Beşiktaş'ta bırakmasını arzuladığını belirten Fikret Orman, şöyle konuştu:
"Oğuzhan takım kaptanı ve hiçbir yere gitmesini istemiyorum. Kariyerinin sonuna dek Beşiktaş forması giymesini umuyorum. Bir seviye daha üste çıkmalıyız.Başkanlığı bırakmadan Avrupa'dan bir kupa getirmek istiyorum. Marcelo'nun takımdan ayrılmasını istemiyorum, sevdiğim bir oyuncu. Ama büyük konuşmak da istemiyorum."

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