Fikret Orman'dan 'Lens' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Lens'i önceden de takip ediyorduk, geçen sene de alacaktık. Bu sene bakacağız artık. Olabilir, ısrarcı değiliz' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Lens'i önceden de takip ediyorduk, geçen sene de alacaktık. Bu sene bakacağız artık. Olabilir, ısrarcı değiliz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş'in takımdaki geleceğinden transfer politikalarına kadar birçok konu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'arena' isminin statlardan kaldırılmasıyla ilgili sözlerine değinen Orman, Vodafone Arena'nın isminin değişeceğini ve bu konuda Vodafone ile çalıştıklarını belirtti.



"ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Göreve geldikleri zaman ilk 3 sene kendilerinden bir şey beklenmemesi gerektiğini önceden söylediğini hatırlatan Fikret Orman, "Slaven Bilic hocayla son sene de şampiyon olmamız gerekirdi. Ama sonra onun da aklı West Ham'a gitti. 3 yıl üst üste şampiyonluk istiyoruz tabii. 2 olunca, 3 niye olmasın dememiz normal. Şu anda her şey planladığımız gibi ilerliyor. Stadımız da Beşiktaş'ta çok şey değiştirdi. Taraftar profilini, imajını değiştirdi" ifadelerini kullandı.



"30 BİN CİVARINDA KOMBİNE SATTIK"

Yıldırım Demirören'in başkanlığı dönemindeki bilet satışlarıyla ilgili eleştiriler üzerine araştırmalar yaptıklarını belirten Orman, "Bu biletlerin parası nereye gitmiş? Tespit ettik. Bu sene de 30 bin civarında kombine bilet satışı gerçekleştirdik. Dakikasında bitti biletler. Oruçlu ağzımla söylüyorum. Şimdi kombine yok mu, bilet yok mu diye soruyorlar. Hamdolsun. Hem takımın iyi gitmesi, hem de stadın güzelliğinden dolayı tribünler doluyor. 2400 kişilik deplasman tribünü için yer arıyoruz. 4 kişi, 5 kişi geliyor. Bu durumdan zarar görüyoruz" diye konuştu.



"ŞENOL GÜNEŞ ÇOK NAMUSLU BİR İNSAN"

Ümraniye'ye çok fazla gitmediğini belirten Başkan Orman, "Genelde Şenol Ağabey ile muhabbet etmek için giderim. Orada kakara kikiri yaparız. Rahat ettirmeye giderim. Şenol Hoca takımın başına gelmeden önce 'Şenol Ağabey' diyordum. Şimdi nasıl Şenol Bey diyeyim. Samimiyetimiz farklı. Karadenizliler zor insanlardır. Hiç memnun olmazlar. Aynaya baksa kendini beğenmez yani. Şenol Hoca da mükemmeliyetçi. Bizim hocamız kovulacak bir adam değil. Taraftarla inanılmaz bir bağ oluştu. Şenol Güneş çok namuslu bir insan" şeklinde konuştu.



"ŞENOL HOCA İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Şenol Güneş'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili konuya da açıklık getiren Fikret Orman, "Şenol Hoca ile yola devam edeceğiz ve bunu açık açık söyledim. Hocanın maaşı için yeni konuşma yapmadık, çok da önemli değil. Yeni kontratta başarıya bakıyoruz, öyle zaten. Şenol Güneş ile 1 sene mi yoksa 2 sene 3 sene mi devam edeceğiz? Bunu konuşacağız" dedi.



"BU SENE ZORLANDIK"

Kendilerinden beklentinin çok fazla olduğu için dönem dönem zorlandıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Geçen senenin en büyük dezavantajı stadımız yoktu. Bu senenin en büyük dezavantajı ise kadronun çok değişmesiydi. Bu sene zorlandık. Başakşehir'e de teşekkür ederim. Birlikte müthiş rekabet yaşadık ve centilmence mücadele ettik. Bizden beklentiler büyüktü. Nisan ayının sonunda şampiyon olmamız bekleniyordu. O yüzden takım stres yapmış olabilir. Tabii Avrupa dönüşü maçlar da zor oluyor. Mesela Şenol Güneş ile Medipol Başakşehir maçını seyredip seyredip, 'Biz nasıl bu kadar kötü oynadık?' dedik" ifadelerini kullandı.



"LENS İLE İLGİLENİYORUZ AMA ISRARCI DEĞİLİZ"

Gelecek sezon için 3 transfer yapacaklarını ve bunlarının 2'sinin stoper, 1'inin de kanat bölgesine olacağını vurgulayan Orman, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Lens ile ilgili de açıklamada bulundu. Orman, "İsmim çıkmış cimriye. Almıyor, harcamıyor diyorlar. Makul bütçelerle gidiyoruz. Hayatın gerçekleri var. Beşiktaş borçlu bir kulüp. Lens'i önceden de takip ediyorduk, geçen sene de alacaktık. Bu sene bakacağız artık. Olabilir, ısrarcı değiliz. Biz kimi almadıysak hayırlı oldu, kimi aldıysak hayırlı oldu. Bu açıdan şanslıyız. Kadromuzda kim fiyatını bulursa hepsini satarım. Satılmayacak oyuncumuz yok. Şu anda gitmek isteyen yok ama talep var. Gitmeye en yakın adayları söyleyemem. Oğuzhan'a gelen bir teklif yok. Oğuzhan, Beşiktaş'tan daha büyük kulüp olursa gidebilir. Mesela Leicester City'ye gidemez" ifadelerini kullandı.



TOLGAY, GOMEZ, ADRİANO, DEMBA BA..

Tolgay, Gomez, Adriano, Demba Ba'nın takımdaki gelecekleri hakkında açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Tolgay Arslan'ı Inter, Milan, Roma, Napoli hepsi istiyor diyorlar. İtalya'da geziyor böyle. Bana gelen teklif yok. Onunla sözleşme uzatmayı görüşüyoruz. Mario Gomez, gelmek istese diye büyük konuşmak istemem. Bugün konuştuğunuz yarın önünüze gelir. Şu an için düşünmüyoruz. Adriano, Beşiktaş'ta kalacak. Teklif gelir satarız, gitmek isterse orasını bilemem. Ama önemli bir teklif gelmemesi durumunda Adriano kalacak. Demba Ba müthiş bir santrfor. Kalmasını çok istiyorum. 2-3 yıllık sözleşme istiyorum" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ SENE TALİSCA İÇİ TEKLİF VERECEĞİZ"

Talisca'nın takımdaki geleceğine de açıklık getiren Başka Fikret Orman, "UEFA ile anlaşmamız bitecek. Talisca da kalmak istiyor. Önümüzdeki sene bonservisi için agresif bir talebimiz olabilir. Yani bonservisini almak için ciddi bir teklifimiz olabilir. 3 sene önce Önder Özen, 'Bir çocuk var, çok cılız, çok zayıf ama müthiş oyuncu' demişti. O günden beri izliyoruz Talisca'yı" dedi.



"YENİ TRANSFERLERE YER AÇACAĞIZ"

Kadrolarını daraltmak zorunda olduklarının altını çizen Orman, "Devre arası transferleri risklidir. Boyko bizde tutmadı. Mitrovic sezon başı kampından sonra kendini bulacaktır. Oynamayan oyuncularla yolları ayıracağız. Bazılarını satacağız, bazılarını kiralayacağız. Kadro çok geniş, yeni transferlere de yer açacağız. Mesela Veli Kavlak müthiş bir futbolcu. Bilic mesela kadroya ilk Atiba ile Veli'yi yazardı. Şanssızlık yaşadı. Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor. Müthiş bir futbolcu. Beşiktaş, West Ham'dan büyük, kendine dikkat edecek tabii. Gökhan İnler de gelecek sezon takımda kalacak. Bu sene oynayamadığı için ben de, Şenol Güneş de çok üzgün" diye konuştu.



"AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNAYABİLİRDİK"

Olympique Lyon maçında yenen golleri affedemediğini belirten Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Ligi'nde final oynayabilirdik. Biz Lyon'u Fransa'da geçebilirdik. Dakika 80, Lyon'da golleri yiyorsun, yemeyeceksin. Başakşehir'den 3 gol. Olacak iş değil, affedemiyorum hiç. Bu sezon rakip olarak oynadığımız en iyi takım Napoli'ydi. En üzüldüğüm maç Dinamo Kiev, en sevindiğim maç ise Napoli deplasmanındaki galibiyettir. Derbilerde çok başarılı değildik. Galatasaray'ı yendik. Kendimizi başarılı saymıyorum."



"ABOUBAKAR BENİ KIZDIRDI"

Aboubakar'ın takımda kalmasından yana olduklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı, "Hayırlısıyla kalır. Ama çok ısrarcı değiliz. Aboubakar'a bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve Afrika Kupası'ndan geç dönmesi nedeniyle çok kızdım" şeklinde konuştu.



"QUERASMA ÇOK ÇALIŞKAN BİR FUTBOLCU"

Quaresma'nın futbolculuğundan övgüyle bahseden Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Quaresma inanılmaz çalışkan bir futbolcu. Talisca'yı alıp beraber çalışıyorlar. Türk oyuncuların da bu çalışmaları görmesi lazım. Quaresma'nın futbolculuğunun tartışmam. Beşiktaş'ı aşağı gördü gönderdik. Gelirken anlamıştı. Burası onun eviydi. Taraftarlara aşık."



"ADVOCAAT KARİYERİNE YAKIŞACAK ŞEKİLDE KONUŞMUYOR"

Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için Beşitaş'ın oyuncuya 2 Milyon Euro teklif ettiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Advocaat kariyerine yakışacak şekilde konuşmuyor. Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gitmesin diye 2 milyon Euro vermedik. Beşiktaş maçı sonrası da kendine yakışmayacak şeyler söyledi. Neyse gidiyor zaten yeterince kötü anısı var burada o yüzden konuşmayacağım."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son olarak Manchester City'nin defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yla ilgilendiklerini ancak transferde herhangi bir aşama kaydedilmediğini belirtti.

