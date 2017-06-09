Fikret Orman'dan Burak Yılmaz ve Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 'Burak Yılmaz ile ilgili bir transfer girişimimiz olmadı' dedi. Orman, Aboubakar transferinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Burak Yılmaz ile ilgili bir transfer girişimimiz olmadı" dedi. Orman, Aboubakar transferinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın transferi konusunda bilgi veren Orman, "Daha netleşmedi. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Ama çok para veriyorsan kolay oluyor. Bizim işimiz zoru başarmak" açıklamasını yaptı.



"LYON, MARCELO İLE İLGİLENİYOR"

Marcelo için Lyon'un transfer teklifinde bulunduğu iddialarını yanıtlayan Orman, transfer teklifini doğrulayarak, Marcelo'nun İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve gideceğini tahmin etmediğini söyledi. Marcelo'nun gitmek istemediği sürece satmayı düşünmediklerini belirten Orman, "Burada Marcelo'nun tavrı önemli. Marcelo bizden, biz de ondan memnunuz. Marcelo gitmek isterse bizim de değerlendirebileceğimiz bir teklif açıkçası" ifadelerini kullandı. Lyon'un 10-12 milyon Euro'ya çıkacağını tahmin etmediğini kaydeden Orman, "Marcelo'yu çok seviyoruz. Düzgün, karakterli, iyi bir oyuncu. İnşallah kalır ama futbolun bugünü yarını belli olmaz" diye konuştu.



"BURAK YILMAZ İLE İLGİLİ BİR TRANSFER GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Orman, Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Vida ile ilgili sorulan bir soru üzerine "Tornavida" esprisi yapan Orman, son günlerde Beşiktaş ile adı geçen milli futbolcu Burak Yılmaz transferiyle ile ilgili sorulan bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Burak'ın babası bizde top oynamış, iyi bir Beşiktaşlıdır. Burak da Beşiktaş'ta top oynadı ve Beşiktaş'tan problemli olarak ayrılmadı. Burak Beşiktaşlı bir çocuk ve diğer kulüplerde oynarken bile 'Ben Beşiktaşlıyım' diyebildi. Sonra iyi bir çıkış yakaladı ve güzel yerlere geldi. Şimdi onun üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum. Burak Yılmaz ile ilgili bir transfer girişimimiz olmadı. Beşiktaş taraftarlarının bazı tepkileri var. Milli olmuş, Beşiktaşlı olduğunu her yerde göğsünü gere gere söyleyen oyuncunun üzerine gitmeyelim. Sadece söylediğim bu. Ancak bu demek değil ki; Burak haftaya veya ay sonunda Beşiktaş'ta. Böyle bir durum yok ve temas yok. Olsa sıcak bakarım. Şenol Güneş ile aramda böyle bir konuşma geçmedi. Burak iyi bir Beşiktaşlı ben de kendisini seviyorum. Amacım Beşiktaşlıların sayısını artırmak, azaltmak değil."

Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasına da değinen Orman, "Bu olay Arda açısından da spor açısından kötü bir olay. Öncesi kötü, sonrası kötü. Arda kıymetli ve Türk sporuna faydalı olması gereken bir oyuncu. Yapmaması gereken bir hareket yaptı. Olayın benim açımdan tutulacak bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak - Cem Geçim - Mustafa Apaydın / İHA)