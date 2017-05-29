Fikret Orman'a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ı telefonla arayarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ı telefonla arayarak kutladı.

Bakan Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Gaziantep deplasmanında şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ı telefonla aradı. Orman'ın şahsında kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Bakan Çağatay Kılıç, ayrıca bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu ilan eden Beşiktaş Futbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı takımın gelecek sezon uluslararası alanda da ülkemizin temsilini de en iyi şekilde yapacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Siyah-beyaz renklere gönül veren Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

