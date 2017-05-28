Fikret Orman'a 3 yıldızlı tişört

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu akşam oynanacak olan Gaziantepspor maçı öncesi şehre geldi. Gaziantep Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Şevki Bostan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Orman'a 3 yıldızlı tişört hediye edildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu akşam oynanacak olan Gaziantepspor maçı öncesi şehre geldi. Gaziantep Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Şevki Bostan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Orman'a 3 yıldızlı tişört hediye edildi.

Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam saat 19.00'da Gaziantespor ile karşılaşacak olan ve maçı kazanması halinde de 15. şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Gaziantep'e geldi. Kente gelen Orman'ı, havalimanında Gaziantep Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Şevki Bostan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Orman, kendisini karşılayan Şevki Bostan ve ekibine ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Gaziantep Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Şevki Bostan, Fikret Orman'a derneğe ait bir tişört hediye etti. Tişörtün üzerinde, 'Söylemiştik her sene' yazısıyla birlikte şampiyonluk kupası ve 3 yıldız da bulunuyor.

Sevgi gösterileri arasında karşılanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a taraftarların yoğun ilgisi dikkat çekti.

