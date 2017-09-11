11.09.2017 12:24 Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, Mersin'deki davaya yine mazeret bildirip katılmayarak ifade vermedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, Mersin'deki davaya yine mazeret bildirip katılmayarak ifade vermedi.

Terör soruşturması kapsamında Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak' suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı.

Yüksekdağ'ın avukatları, müvekkillerinin duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla değil, bizzat katılmak istediğine yönelik taleplerini yineledi. Sanık müdafileri ayrıca Yüksekdağ'ın, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşma tutanağının da birleştirmeye yönelik olarak getirilmesini istedi.



TALEPLERE RET

Dava dosyalarında "sanığın aynı olması dışında irtibat bulunmadığı" gerekçesiyle avukatların birleştirme talebini reddeden mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın, SEGBİS yerine salonda hazır bulundurulmasına yönelik talebi de sanığın birden fazla avukatla salonda temsil ediliyor oluşu nedeniyle reddetti.

Savcı da önceki duruşmalarda mahkemeye sunduğu mütalaayı yineleyerek, sanığın "terör örgütü propagandası" suçunu birçok kez işlemesi nedeniyle 8 yıla, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak" suçundan da 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Yüksekdağ'ın avukatları, mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



