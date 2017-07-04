Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı

AVUKAT SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Duruşmada Figen Yüksekdağ'ı savunmak üzere yaklaşık 200 avukat salona girdi. Ancak mahkeme, 3 avukat sınırlaması getirdi. Avukat Mehmet Emin Aktar, söz alarak buna itirazlarını sıraladı.

HASİP KAPLAN: DARBE DÖNEMLERİNDE BİLE AVUKAT SINIRLAMASI GETİRİLMEDİ

HDP'li avukat Hasip Kaplan duruşmada şu ifadeleri kullandı: "Son 40 yıldır avukatlık yapıyorum. Darbe dönemlerinde avukatlık yaptım. O dönemlerde dahi avukat sınırlaması getirilmedi. Burada siyasi bir dava görülüyor. Meclis'in en büyük 3. partinin eş başkanının konuşmaları örgütsel faaliyet olarak gösteriliyor. Yüksekdağ'ın milletvekilliği hukuka aykırı olarak düşürüldü. Ben 1994'te DEP milletvekillerinin avukatlığını yaptım. Avukatın sınırlandığı bir mahkemede adalet olmaz."

KEMALBAY: EŞ BAŞKANIMIZI SAHİPLENİYORUZ

Dava öncesi, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay da açıklamalarda bulundu. Yüksekdağ'ın tutukluluğuyla ilgili Kemalbay, "Yüksekdağ bugün kendisine yöneltilen hukuksuzca ve düzmece dosyalarla, sadece yargı sorumsuzluğu çerçevesinde ele alınması, yasama sorumsuzluğu çerçevesinde ele alınması gereken konuşmalarından dolayı tutuklu bulunmaktadır" dedi.

HDP olarak Türkiye'ye demokrasiyi ve barışı armağan etmek istediklerini dile getiren HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, "Yüksekdağ bütün konuşmalarında bunu dile getirmiştir. Bizler kadın başkanımızın yanındayız. Biliyoruz ki bir ülkede kadınlar özgürleşmezse o ülkede özgürlükten söz edilemez. Biz kadın eş başkanımızı sahipleniyoruz. Onun iradesi irademizdir diyoruz" diye konuştu.

AVUKAT SINIRLAMASI KALDIRILDI

Mahkeme, Yüksekdağ hakkında terör örgütü üyeliği dışında 2911 sayılı kanuna muhalefet gibi terör dışı suçlardan da dava açıldığını, üç avukat sınırlaması getirilmesi dışında savunma hakkının sınırlanacağına hükmederek, 3 avukat yasağının uygulanmayacağına karar verdi. Avukat Pınar Akdemir, 1078 avukatın Yüksekdağ'ı savunması için yetki belgesi verildiğini açıkladı.

Avukatlar konuşurken içeri giren avukat Sertaç Kamil Ekinci, kapıda bekleyen Uluslar arası kurum temsilcilerinin polis tarafından zorla adliye dışına çıkarılmak istendiğini bildirdi. Mahkeme Başkanı'nın uyarısı üzerine temsilcilerin beklenmesi istendi. Mahkeme, sadece 5 temsilcinin içeri alınmasına karar verdi.

​Duruşma savcısı, Yüksekdağ hakkında terör örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla dava açıldığını belirterek, 'örgüt suçları kapsamında yürütülen soruşturmalarda dosyada en fazla 3 avukatın bulundurulabileceğini' kaydetti ve 3 avukat sınırlaması istedi.

Mahkeme, Yüksekdağ hakkında terör örgütü üyeliği dışında 2911 sayılı kanuna muhalefet gibi terör dışı suçlardan da dava açıldığını, üç avukat sınırlaması getirilmesi halinde savunma hakkının sınırlanacağına hükmederek, 3 avukat yasağının uygulanmayacağına karar verdi.

YABANCI HEYETLER SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme, kısa aranın ardından karar değiştirdi ve uluslararası heyet temsilcilerini dışarı çıkarttı. Mahkeme Başkanı, Adalet Bakanlığı'ndan temsilcilerin akredite olmadıklarını gerekçe gösterdi.

'MESLEĞİ, İŞSİZ'

Figen Yüksekdağ kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme Başkanı, “Ne iş yaparsınız” dedi. Yüksekdağ, “Mesleki anlamda bir iş yapmıyorum, çok zor soru” karşılığını verdi. Mahkeme Başkanı, bunu “evet işsiz” diye tutanağa geçirdi.

83 YIL İLE YARGILANIYOR

Yüksekdağ, 'Örgüt üyesi olmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'Suç işlemeye tahrik etmek' iddialarıyla 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.