FIFA Teknik Direktörler Semineri İstanbul'da başladı

FIFA Teknik Direktörler Semineri, Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

FIFA Teknik Direktörler Semineri, Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde 23 Haziran'a kadar sürecek seminerin açılış konuşmasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yaptı. Terim, konuşmasında, "Sizi İstanbul'da misafir etmekten, bir futbol ülkesi olan Türkiye'de ağırlamaktan çok mutluyuz. Ülke federasyonlarınca seçilmiş teknik direktörlerin bir araya geldiği ve 4 gün sürecek olan bu seminerin çok verimli geçeceği inancını taşıyorum. Bu seminerin, eğitim süreçlerinin veriminin artırılmasının ve futbolun geleceğinin inşa edilmesinin yolunu açacağından hiç şüphem yok. Bu organizasyona, ülkemizde ev sahipliği yapmamızı sağlayan FIFA ve eğitimcilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Seminerin sonunda futbolun gelişimi adına yeni kazanımlarla ülkemizden ayrılmanızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

FIFA Teknik Gelişim Servisi Direktörü Jürg Nepfer de yaptığı konuşmada, "Türkiye Futbol Federasyonu'na bu güzel tesislerde bu semineri yapmamızı sağladığı için teşekkür ediyoruz" derken, FIFA tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan FIFA Teknik Direktör El Kitabı kapsamındaki eğitim programı hakkında bilgiler verdi.

UEFA Futbol Eğitim Servisi Direktörü Frank Ludolph ise FIFA'nın üye federasyonlar tarafından seçilen teknik direktörlere yönelik açtığı bu kursun Grassroots'tan elit oyuncu gelişimine kadar bir teknik direktörün bütün rol ve sorumluluklarını kapsadığını hatırlatırken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in organizasyona katılmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Ludolph, Türkiye'de düzenlenen FIFA ve UEFA organizasyonlarındaki ev sahipliği için TFF yetkililerine teşekkür etti.

Seminere eğitimci olarak FIFA'dan Jean-Marie Conz, Jürg Nepfer, Steven Martens, Francesco Bruscoli, Hans Rudolf Hasler, Carolina Rodriguez ile Arijana Demirovic ve UEFA'dan Frank Ludolph katılırken, FIFA'dan ayrıca Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassalo da seminer için ülkemizde bulunuyor.

Aralarında Macaristan Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Bernd Storck'un da yer aldığı seminerin katılımcı teknik direktörleri ise şöyle:



Munir Taloviç (Bosna Hersek )

Pavel Guerguiev Panov (Bulgaristan)

Vatroslav Mihaçiç (Hırvatistan)

Peatur Smith Clementsen (Faroe Adaları)

Zaza Zamtaradze (Gürcistan)

Desmond Curry (Cebelitarık)

Bernd Storck (Macaristan)

Michael Nees (Kosova)

Robert Michael Gatt (Malta)

Ghenadie Scurtul (Moldova)

Mihai Stoichita (Romanya)

Nur Mustafa Gülen (Türkiye)

Yücel Uyar (Türkiye)

Mehmet Ekşi (Türkiye)

