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FIFA sıralamasında yerimiz değişmedi
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FIFA sıralamasında yerimiz değişmedi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) şubat ayı sıralamasında Türkiye 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürdü.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) şubat ayı sıralamasında Türkiye 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürdü.
FIFA şubat ayı dünya sıralaması belli oldu. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan listede Arjantin liderliğini korurken, onu ikinci Brezilya ile üçüncü Almanya takip etti. 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 857 puanla 24. sıradaki yerini korudu. Ay-yıldızlıların grubundaki rakiplerinden Hırvatistan 16, Ukrayna 30, İzlanda 20, Finlandiya 97 ve Kosova 165. sırada yer aldı.

EN FAZLA YÜKSELİŞİ KAMERUN YAPTI
Şubat ayı sıralamasında en fazla yükselişi 29 basamakla 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Kamerun yaptı. En fazla düşüşü ise Fildişi Sahilleri yaşadı. Fildişi Sahilleri 13 basamak gerileyerek 47. sırada yer aldı.
FIFA şubat ayı dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ile Milli Takım'ın rakipleri ve puanları şöyle:

1. Arjantin: 1635
2. Brezilya: 1529
3. Almanya: 1433
4. Şili: 1386
5.Belçika: 1371
6. Fransa: 1313
7. Kolombiya: 1304
8. Portekiz: 1240
9. Uruguay: 1195
10. İspanya: 1168
16. Hırvatistan: 1039
20. İzlanda: 899
24. Türkiye: 857
97. Finlandiya: 350
165. Kosova: 135
(Oğuzhan Ort / İHA)
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