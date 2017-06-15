FIFA'dan açıklama: 2022 Dünya Kupası Katar'da oynanacak
Körfez ülkelerinin Katar'a başlattığı abluka krizinin ardından FIFA, Dünya Kupası ile ilgili kritik kararını açıkladı. 2022'deki Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak.
Körfez ülkelerinin Katar'a başlattığı abluka krizinin ardından FIFA, Dünya Kupası ile ilgili kritik kararını açıkladı. 2022'deki Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. FIFA, 2022'de Katar'da yapılması kararlaştırılan Dünya Kupası hakkında açıklama yaptı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek.
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