Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Şamil Gülen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Şamil Gülen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılğı tarafından FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli ilinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ve 'Kara Harp Okulu İmamı' olduğu değerlendirilen 36 yaşındaki Şamil Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Remzi Şimşek / İHA)